Reina e Albiol, serata di emozioni. Il vice presidente li premia

Non era un applauso ma una mozione d’affetto: e l’onda anomala, e travolgente, s’è avvertita nei venticinquemila. Non era un ringraziamento per ciò ch’è stato ma un sentimento vero, che nell’ovazione alla lettura delle formazioni e poi nel giro sotto la curva B s’è percepito limpidamente, nell’emozione. Non erano due ex, quelli lì, Reina e Albiol, ma due uomini di famiglia ritrovati per una sera nella quale infilare ogni ricordo, dal più pallido al più rovente perché certe storie, si sa, restano incollate alle pareti della memoria. Quando Napoli-Villarreal è cominciata, si sono intravisti i frammenti di quel tempo ch’è appartenuto a Reina e Albiol, due leader nati, ognuno a modo proprio, Pepe con quella sua autorevolezza impareggiabile, un’autorevolezza contagiosa, ed il «patron» con i suoi silenzi carichi di personalità. Certe partite hanno un senso anche prima di giocarle e Reina e Albiol hanno potuto godersi una serata (quasi) tutta per loro che nell’intervallo è stata sublimata da Edoardo De Laurentiis, il vicepresidente, con la consegna ad entrambi d’una maglia speciale. «E’ stata un’emozione per noi e per le nostre famiglie. Non sappiamo come ringraziarvi di tutto quello che abbiamo ricevuto».

Factory della Comunicazione

Fonte: Cds