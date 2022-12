Raduno a piazza Dante: «Diego nel cuore». Tutti i dettagli del sì al banderazo

Sì al banderazo. No al maxi schermo. Gli argentini di Napoli non potranno vedere insieme la finale di oggi contro la Francia. Circa un migliaio i tifosi dell’Albiceleste che sono arrivati in queste ore in città – una decina i presenti ieri a Napoli-Villarreal – da ogni parte d’Italia e d’Europa per assistere alla partita come a casa, ma il sogno di vivere Napoli come Buenos Aires dovrà limitarsi, almeno in parte.

IN PIAZZA

Si riuniranno alle 12 a Piazza Dante, immutato l’appuntamento principale per oggi con bandiere pronte e cori, avvicinamento alla gara contro i transalpini che è l’ennesima occasione per tornare sul tetto del Mondo a 36 anni dall’ultima volta, con Maradona in campo. Proprio per questo gli argentini avrebbero voluto assistere alla gara all’esterno dello stadio che porta il nome di Diego ma anche questa opzione è sfumata. Troppo poco il preavviso degli organizzatori al Comune di Napoli. Sulle chat argentine, nella serata di ieri, la comunicazione finale.

PER DIEGO

Dopo il banderazo, dunque, il gruppo albiceleste si dividerà: gli organizzatori hanno fornito un elenco di locali, bar, ristoranti che trasmetteranno l’evento. Location centrale resta il Largo Maradona ai Quartieri: è lì che confluirà tutto il tifo dopo il match, per onorare Maradona e una vittoria della Seleccion. Non sono, invece, annunciati raduni di tifosi francesi, residenti a Napoli o ospiti per turismo. Fonte: Il Mattino