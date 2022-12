Niente di preoccupante, Politano ok già per il Lille

Ieri, Matteo Politano, era assente nell’ amichevole del Maradona contro il Villarreal. Ma si tratta di un affaticamento muscolare e non c’è niente di preoccupante. L’esterno azzurro, come si legge su Sportmediaset, tornerà regolarmente a disposizione di Spalletti per il prossimo test, contro il Lille di Fonseca, e sarà dunque arruolabile anche per la supersfida del 4 gennaio contro l’Inter. Vicino al rientro in gruppo anche Rrahmani, mentre gli ultimi reduci dal Mondiale torneranno a Castel Volturno entro la fine della prossima settimana.