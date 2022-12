Niccolò Ceccarini: “Bereszinski-Zanoli? Ci siamo. Le ultime su Sirigu e Demme”

In casa Napoli due sono gli obiettivi. Ritrovare nelle amichevoli il ritmo partita e soprattutto il mercato. Diverse sono le trattative, in entrata e in uscita e nell’editoriale di Niccolò Ceccarini ci sono le ultime novità. “Anche il Napoli è molto attivo. Con la Samp è in dirittura d’arrivo la trattativa per uno scambio di prestiti fino a giugno tra Bereszynski-Zanoli. Sul polacco potrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto. Per quanto riguarda Demme al momento non ci sono novità. L’ipotesi Salernitana è molto lontana. Anche Sirigu resterà. Il Napoli non vorrebbe far partire nessuno a gennaio ma è pronto nel caso ad accontentare chi chiederà di avere più spazio”.

