Napoli-Bereszynski, manca un dettaglio. Lo conferma il suo agente

Bereszynski al Napoli è una trattativa ormai conclusa, ma manca un solo dettaglio. La formula con la Sampdoria, visto che non sarà inserito l’obbligo di riscatto. Il club azzurro, come riporta il Mattino, lo avrà per sei mesi, ingaggio da 650 mila euro, ma soprattutto occasione per Zanoli di trovare più spazio. In più arriverà anche Contini che sarà il terzo portiere dietro Meret e Sirigu. Attraverso Tmw le parole di Federico Pastorello tra gli altri anche del terzino polacco. «Abbiamo deciso tutto ad Antalya quando sono andato a parlare con Giuntoli».

