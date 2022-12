MONDIALI QATAR FINALE – Argentina-Francia 7-5 (d.c.r.), Messi corona il sogno e la Seleccion è Campione del Mondo

Questa sera allo stadio Louisiel si è giocata la finale di Coppa del Mondo tra l’Argentina e la Francia. Inizio di gara aggressivo per i sudamericani che pressano in ogni zona del campo e mettono in difficoltà gli avversari. Di Maria sfiora il gol calciando male da ottima posizione. L’ex Psg, ora alla Juventus si procura il rigore per il fallo di Dembele, dal dischetto non sbaglia Messi. Di Maria è scatenato e su assist di Mac Callister non sbaglia. Nella ripresa la gara sembra filare liscio, i transalpini però non mollano e accorciano le distanze su rigore con Mbappè. L’asso del Psg dopo due minuti segna con il tiro al volo, nulla da fare per E. Martinez. Si va ai supplementari e Lautaro Martinez si fa anticipare da Upamecano. Secondo tempo supplementare di fuoco. Prima l’Argentina torna in vantaggio, con Messi che calcia in porta, nonostante il salvataggio oltre la linea di Kundè. La Francia però va sul 3-3 ed è sempre Mbappè dal dischetto per il mani di Muntiel. All’ultimo secondo Kolo Muani si fa parare da Martinez il gol del successo. Si va ai rigori e sbagliano per i transalpini Coman e Tchoaumeni, mentre Muntiel segna il penalty decisivo ed è festa per l’albiceleste. Messi vince il suo primo mondiale, Mbappè è capocannoniere e si è confermato un vero fuoriclasse, ma non è bastato alla nazionale di Deschamps.

Factory della Comunicazione

ARGENTINA-FRANCIA 7-5 DCR (3-3 al 120′, 2-2 al 90′)

Argentina (4-3-3): E. Martinez 7,5; Molina 6 (1′ 1° ts Montiel 6), Otamendi 5,5, Romero 6,5, Tagliafico 6 (16′ 2° ts Dybala sv); De Paul 7 (12′ 1° ts Paredes 6), Fernandez 6,5; Mac Allister 6 (11′ 2° ts Pezzella sv); Messi 8, Alvarez 6,5 (13′ 1° ts Lautaro Martinez 6), Di Maria 7,5 (19′ st Acuna 5,5). A disp.: Armani, Rulli, Almada, A. Correa, Foyth, Lisandro Martinez, Palacios, Guido Rodriguez, Gomez. All.: Scaloni 7,5

Francia (4-2-3-1): Lloris 7; Koundé 6 (16′ 2° ts Disasi sv), Varane 5,5 (8′ 2° ts Konaté sv), Upamecano 7, Theo Hernandez 5 (26′ st Camavinga 6); Tchouameni 5, Rabiot 6 (6′ 1° ts Fofana 6); Dembélé 4 (41′ Kolo Muani 7), Griezmann 4,5 (26′ st Coman 6), Mbappé 8; Giroud 5 (41′ Thuram 5,5). A disp.: Areola, Mandanda, Guendouzi, Pavard, Saliba, Veretout. All.: Deschamps 5,5

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 23′ rig. e 4′ 2° ts Messi (A), 36′ Di Maria (A), 35′ st rig., 36′ st e 13′ 2° ts Mbappé (F)

Calci di rigore: Mbappé (F) gol, Messi (A) gol, Coman (F) parato, Dybala (A) gol, Tchouameni (F) fuori, Paredes (A) gol, Kolo Muani (A)

Ammoniti: Fernandez (A), Rabiot (F), Thuram (F), Acuna (A), Paredes (A), Montiel (A)

Espulsi:

Note: Al 50′ st ammonito Giroud (F) in panchina. Recupero 7′ + 8′ + 1′ +4′

A cura di Alessandro Sacco