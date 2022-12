Longo, all. Como: “Ambrosino? E’ un giocatore di grande talento”

L’allenatore del Como, Moreno Longo, ha parlato nel post gara ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria sulla Ternana.

“Ambrosino? E’ un giocatore di grande talento, dispone di grande tecnica e ha capacità balistiche importanti. Ha fatto un percorso che sarà fondamentale per la sua carriera: in Primavera i ritmi sono completamente diversi, lì gli attaccanti lavorano spesso soltanto in una fase. In questi mesi, si è messo a posto fisicamente e a livello di mentalità: può diventare un giocatore importante, sono contento per il suo gol perché ha lavorato duramente. Non era scontato che assorbisse questi carichi di lavoro e l’impegno a lavorare nelle due fasi: ci sono ragazzi che, dopo la Primavera, vanno 2-3 anni in Serie C e vengono fuori più tardi”.