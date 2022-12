Il Pocho Lavezzi sulla vittoria dell’Argentina: “Hanno reso felice un intero popolo!”

L’ex azzurro Ezequiel Lavezzi, ha commentato sui social la vittoria dei mondiali da parte dell’Argentina, esprimendo tutta la sua gioia ed il suo orgoglio. “Oggi ci hanno reso felici tutti gli argentini!!! È stato emozionante vedere tanta consegna e soprattutto la fede che li ha spinti a raggiungere questo enorme trionfo! Congratulazioni a tutti i ragazzi per tutto quello che hanno realizzato e per il bene che ci hanno rappresentato! Avranno il privilegio di essere ricordati per sempre. Oggi possiamo dire di essere campioni del mondo!!! Volevo ringraziare Chiqui per aver dato la possibilità a molti giocatori, ringraziare Marito, Juan Cruz e i ragazzi di tutta l’area medica, e dir loro di godervelo. Hanno reso felice un intero popolo! Tutti uniti per amore di questo paese! GRAZIE!”.

