Il Napoli alzerà la clausola di Kim e concederà bonus a Kvara

Il Napoli sembra porterà a termine lo “scambio” Bereszynski-Zanoli, almeno per quanto affermato da Spalletti, intanto valuta le condizioni di Sirigu, mentre il portiere valuta le offerte che gli pervengono. la situazione sembra essere questa, in linea di massima. Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, esperto di mercato aggiunge qualche informazione in merito ai rinnovi e alle situazioni Kim e Kvaratskhelia ai microfoni di Kiss Kiss:

“Aspettiamo l’annuncio di Lobotka che è un po’ in ritardo. Sarebbe dovuto già dovuto arrivare, entro fine anno dovrebbe essere annunciato. L’accordo tuttavia è stato trovato e sarà importante quasi 3mln di euro più bonus alla firma. Per Rrahmani e Di Lorenzo sono trattative in discesa. Forse per il capitano ci vorrà più tempo, ma non ci sono particolari problemi. Per il centrale probabilmente si aspetterà il suo completo recupero. Poi c’è il fronte un po’ più delicato che riguarda Kim, è stato pianificato un incontro con l’entourage del difensore per i primi mesi dell’anno. Il Napoli vuole alzare la clausola di Kim, cercherà di raddoppiarla. Infine su Kvaratskhelia: gli verranno riconosciuti particolari bonus e dei riconoscimenti prima del rinnovo con il raddoppio dell’ingaggio. Il georgiano vorrebbe guadagnare almeno quanto Kim, si lavorerà anche su questa situazione“.