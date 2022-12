Il Mattino – Napoli-Villarreal, il test dice che la condizione fisica non è al top

Il Napoli di Spalletti ieri è stato battuto dal Villarreal degli ex Albiol e Reina nella terza amichevole che gli azzurri hanno disputato in questa sosta per i mondiali. Il Napoli fatica in fase difensiva, il test dice che la condizione fisica non è al top. Nello spogliatoio nessun dramma per questa amichevole per molti versi deludente, tranne per l’arrembaggio finale. La squadra si ritrova adesso domani mattina, deve preparare l’ultimo match della stagione, quella con il Lille di mercoledì sera. Da verificare le condizioni di Politano. Sicuro assente Rrahmani. Il Mattino

