L’ex campione del mondo Ciccio Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Victor Osimhen: “E’ il capocannoniere della serie A, fa gol ad ogni partita. Magari non sarà bellissimo da vedere ma è efficace. In questo momento ha il rendimento più alto dell’intero campionato ed è quello che incide di più, quindi per me è il mio giocatore della serie A attualmente“.

