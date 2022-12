“Giovani azzurri piacciono”, ma non andranno via a gennaio

Il Napoli di Spalletti è quello dell’ inarrestabile Osimhen, del Raspadori re della duttilità, del talento nuovo di Kvara, delle certezze Rui ed Anguissa, del ritrovato Zielinski, ma è anche quello dei giovani che piacciono. Come Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. Sono ricercati, sono nei radar di più squadre, ma vogliono rimanere al Napoli. Non andranno via a gennaio. Lo si legge anche sul Corriere dello Sport: “Zerbin ha ringraziato il Bologna, ma vuole starsene ad imparare da vicino ai suoi idoli; e anche Gaetano sembra propenso a non staccarsi dalla sua città, nonostante la Cremonese rappresenti qualcosa di speciale per lui”.