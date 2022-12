Fondazione Cannavaro/Ferrara: la sesta edizione del Galà Charity Night

Tanti progetti, tanti gol segnati nel nome della solidarietà. La Fondazione Cannavaro-Ferrara rinnova l’ appuntamento mercoledì 21 alla Mostra d’Oltremare. Alle ore 20 il via alla sesta edizione del Galà Charity Night. Stavolta uno dei due progetti, per cui è stata avviata una raccolta fondi (inviti sold out già da settimane), riguarda Aversa, in particolare la Parrocchia di Santa Maria La Nova in via San Biagio 51. Il trentacinquenne parroco Domenico Pezzella si è rivolto all’Inner Club di Aversa, un’associazione formata da quaranta donne, per ristrutturare il campo di calcio e creare qui una polisportiva che negli orari pomeridiani possa ospitare i giovani della zona Borgo di Aversa. Circa 900 i ragazzi che non hanno opportunità per la pratica sportiva, la proposta di don Domenico ha conquistato le rappresentanti dell’Inter Club di Aversa e il direttore generale della Fondazione, Vincenzo Ferrara.

Factory della Comunicazione

Parallelamente all’intervento per i ragazzi di Aversa c’è il supporto che la Fondazione ha deciso di offrire all’associazione 100% Naples, presieduta da Ettore Morra, che si occupa della manutenzione di piazze di Napoli d’intesa con il Comune e le Municipalità. I primi interventi in piazza della Repubblica, piazza Vittoria, Rotonda Diaz e zona degli chalet di Mergellina; i prossimi in piazza Carlo III, piazza Nazionale e piazza Sannazaro. Le adozioni di questi spazi, come le definisce Morra, sono triennali, garantite da un team di giardinieri professionisti assunti dalla stessa associazione, dotati di furgone e tutta l’attrezzatura. 100% Naples ha inserito in questo progetto anche i ragazzi della comunità per tossicodipendenti L’Aquilone per insegnare un mestiere.

IL Mattino