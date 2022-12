Cannavaro: “Chi ha visto giocare Diego non è d’accordo a fare un paragone con Messi”

Fabio Cannavaro, allenatore del Benevento, che oggi ha pareggiato contro il Modena, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, sottolineando la sua preferenza per la finale dei mondiali che si sta giocando in questi minuti fra l’Argentina e la France. “Chi vincerà il Mondiale? Spero che vinca l’Argentina per Messi, che è sempre stato paragonato ad un Dio del calcio come Maradona e ora ha l’occasione di avvicinarsi ulteriormente a lui. Chi ha visto giocare Diego, però, non è d’accordo a fare un paragone”

Factory della Comunicazione