Argomentazione più tecniche per mercoledì contro il Lille

Con il Lille, mercoledì sera (ore 20), ci saranno altre argomentazioni, stavolta più tecniche, perché Spalletti ritroverà un po’ del suo Napoli e volendo, difficile ma non impossibile, potrebbe mandarlo in campo per farlo riscaldare, in attesa del 4 gennaio: in giornata rientrano Anguissa, Lozano ed Olivera, e martedì invece arriveranno anche Kim e Zielinski. Si ricomincerà subito, da domani, perché intanto oggi è il caso di tirare un po’ il fiato, e poi si entrerà nella tensione per il campionato, al quale il Napoli si avvicinerà fermandosi solo alla vigilia di Natale, a Natale e a Santo Stefano. Appuntamento già fissato per il pomeriggio del 27.

Fonte: Cds