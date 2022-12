Ambrosino: “Il mio sogno è quello di diventare una bandiera del Napoli”

L’attaccante del Napoli, in prestito al Como, Giuseppe Ambrosino, dopo la vittoria per 3-0 sulla Ternana, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Sono contento della mia prestazione e del primo gol tra i professionisti perché ho fatto tanti sacrifici per arrivare a questo traguardo. Abbiamo ottenuto tre punti importantissimi, quindi sono felice anche per la squadra. Il mio sogno è quello di diventare una bandiera del Napoli: in questa stagione mi impegnerò al massimo per provare ad arrivare a vestire la maglia della squadra della mia città”.

