Albiol: “E’ un sogno con la mia famiglia tornare a Napoli”

Ieri al Maradona si sono affrontate Napoli e Villarreal per la terza amichevole degli azzurri in questa sosta per i mondiali. Gli spagnoli hanno battuto il Napoli, ma l’amore degli ex Albiol e Reina non ha esitato a farsi sentire. Napoli indimenticabile «Per noi è un sogno con la mia famiglia tornare a Napoli», sottolinea un emozionato Raul Albiol cui fa eco Pepe Reina – entrambi applauditissimi e premiati dal Napoli -: «Quattro anni indimenticabili, bellissimo il profumo della città anche per i miei». Una città che si fa amare. E sogna. Gds

Factory della Comunicazione