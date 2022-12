Addio Sinisa, la lettera di Zeman: “Porterò sempre con me il suo ultimo bacio”

L’ex allenatore di Roma e Napoli, Zdenek Zeman, ha dedicato una lettera al compianto Sinisa Mihajlovic sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Factory della Comunicazione

Ecco il messaggio da brividi:

“La notizia della sua malattia mi procurò un dolore profondo. Ma conoscendolo sapevo che non avrebbe mai mollato. Quando Sinisa si riprese ero convinto che il peggio era ormai alle spalle ma anche quando la malattia si è ripresentata ho sempre pensato che lui ce l’avrebbe fatta. Con la sua straordinaria capacità di lottare e di soffrire e sopportare tutto. In questo era davvero eroico.

Quando in occasione della presentazione del mio libro a Roma l’1 dicembre si è presentato facendomi una bellissima sorpresa, mi sono commosso. Sapevo che stava male e so che enorme sacrificio ha fatto per esserci.

Mi ha abbracciato e baciato sulla fronte, come si fa con un papà, e io che di solito evito pubblici gesti di affetto gli ho accarezzato la mano con tutta la tenerezza e l’affetto che avevo per lui.

Non l’ho voluto vedere negli ultimi giorni in un letto d’ospedale e non sarò al suo funerale. La morte è odiosa e la sua mi provoca troppo dolore. Voglio invece ricordarlo sorridente, come quella sera. Porterò sempre con me il suo ultimo bacio”.