A. Pastorello (ag. Fifa): “Meret? Rinnovo per tutelare il Napoli. Per il futuro si vedrà”

Per Alex Meret è stata un’estate davvero complicata, dalle voci di addio, fino alle varie trattative con altri portieri. Alla fine è lui il titolare e con buoni risultati. Su Tmw le parole del suo agente Andrea Pastrorello. «Stavamo per andare allo Spezia, è vero, poi siamo rimasti e abbiamo rinnovato per far stare tranquillo il Napoli. Ma del contratto dovremo riparlare a fine stagione».

Factory della Comunicazione

La Redazione