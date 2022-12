Spalletti ricorda Mihajlovic: “Sinisa è stato un avversario di quelli leali, sempre”

La morte di Sinisa Mihajlovic è stato un duro colpo per tutto il mondo del calcio, nonostante la malattia crudele che lo affliggeva da qualche anno. Anche l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ha voluto ricordarlo ai microfoni di Sky Sport. “È un momento tristissimo per il calcio. Sinisa è stato un avversario di quelli leali, sempre. Ogni volta che l’ho avuto contro, potevi capire subito su quello che pensava. Non ha mai voluto indossare maschere da calciatore, allenatore ma anche nella sua malattia. Tutti quelli che hanno avuto modo di avere a che fare con lui, ne sono usciti sempre con qualcosa in più. Tra di noi ci sono stati belli sguardi e belle partite. Quando tirava le punizioni, mi andavo a nascondere dietro le panchine. Lui mi ha espresso sempre la sua simpatia per questa squadra e per questa città, anche nel raggiungere traguardi importanti. Per noi sarà importante il suo supporto, magari seduto vicino a Maradona a vedere le partite“.

Factory della Comunicazione