SERIE B FEMMINILE – Cesena Fc-Torres 1-1, le romagnole subiscono il pari nel finale

Questa mattina si è giocata la sfida valevole per la serie B femminile tra il Cesena Fc e la Torres. Parte dalla panchina il neo acquisto Kiamou ex Cittadella. Le padroni di casa sbloccano la gara con Alice Rossi che segna di testa su assist di Iriguchi. Al minuto 75 arriva il pari della squadra sarda con Costantini. Un pari che per il Cesena rischia di essere pesante, in attesa dello scontro diretto di domani alle ore 16,00 tra il Napoli e la Lazio Women e la Ternana

Cesena: Frigotto; Casadei, Rossi, Pastore, Carlini; Distefano, Porcarelli, Iriguchi, Zanni; Ploner, Galli A disp: Serafino; Nano, Mancuso, Manara, Cuciniello, Amaduzzi; Kiamou, Gidoni All: Ardito