Scozzafava (CdM): “Alla ripresa non credo che gli azzurri perderanno intesa e forza mentale”

La giornalista del Corriere della Sera Monica Scozzafava è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: «Argentina-Francia? Io tiferò per l’Argentina e credo anche molti napoletani. La partita è di difficile lettura, non è semplice capire chi la spunterà. Possiamo dire però che la Francia è più squadra e più abituata, essendo la vincitrice uscente, a gestire certe pressioni. Ma l’Argentina, oltre a Messi, è chiamata a fare la partita della vita, visto che insegue il titolo iridato dopo 36 anni. La serie A? Abbiamo voglia di rivedere il campionato, di capire cosa farà il Napoli da gennaio, a partire dalla gara con l’Inter. Non credo che gli azzurri perderanno intesa e forza mentale, hanno dimostrato ampiamente di esserci in questo senso. Il Napoli riprenderà il suo cammino, non potrà ovviamente vincerle tutte ma non penso che perderà la retta via. Bereszynski? E’ un messaggio molto forte che la società da’ a tutti, perchè prendere un vice Di Lorenzo di garanzia con anticipo e dimostrando di non voler trascurare alcun dettaglio significa molto».

