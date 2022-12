RADIO CRC – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “La sfida contro il Villarreal antipasto del match del 4 Gennaio contro l’Inter”

Nel corso di Radio Crc, durante la trasmissione “Si Gonfia la rete”, condotto da Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il Villarreal? Per il Napoli sarà un test interessante contro una squadra che la scorsa Champions League ha sfiorato la finale, eliminato solo dal Liverpool di Klopp. Oltre agli ex Reina e Albiol, ci sono anche Gerard e Alberto Moreno, Chukweze, Capoue, insomma una squadra davvero interessante. Per certi versi come se si affrontasse l’Inter per intensità e possesso palla. Su Bereszynski credo che sia un giocatore che se dovesse tornare agli anni passati, sarebbe un buon ripiego per Di Lorenzo, mentre per Zanoli occasione alla Sampdoria di trovare continuità. Per quanto riguarda Raspadori credo che stasera, vista l’assenza di Politano, possa essere l’esterno destro d’attacco, a meno che non venga lanciato nella mischia Zerbin. Ma per questioni tattiche l’ex Sassuolo parte leggermente favorito. Demme? In questo momento Spalletti sta provando il classe 2000 Gaetano come vice-Lobotka. Dalle prossime amichevoli il tecnico di Certaldo li proverà e poi deciderà chi potrà essere il vice dello slovacco”.

