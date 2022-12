Perillo, Rai: “Lo scambio Zanoli-Bereszynski sarà molto utile al giovane azzurro”

Antonello Perillo, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “In questo momento, tutto aiuta il Napoli. Il fatto che gli azzurri abbiano scelto di puntare su Bereszynski non è una mancanza di fiducia nei confronti di Zanoli. Anzi, questo scambio sarà molto utile a questo ragazzo, che avrà sei mesi per giocare titolare e dimostrare di valere la Serie A e poter crescere ancora tanto. A Napoli arriverà poi una riserva di lusso: Bereszysnki non dimentichiamo che ha 50 presenze e oltre in Nazionale, sarà un rinforzo davvero molto utile. Ha esperienza ed è navigato”.

