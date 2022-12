Ore 16,00 – Qatar: finale 3° e 4° posto: Croazia/Marocco. Le possibili formazioni

Non è l’ultima di Luka Modric in nazionale: il museo può attendere la sua maglia 10. È l’ultima di Modric al Mondiale, perché i trentasette anni non si vedono ma prima o poi presenteranno il conto e l’America è lontana, nel 2026, dall’altra parte della Luna, come cantava Dalla. Con la Croazia invece il piccolo grande Luka continua, almeno fino a giugno: c’è la Nations League, obiettivo vero, ci sono Italia, Spagna e Olanda da sfidare, poi lui deciderà cosa fare da grande. Sarà per sempre il simbolo di un ciclo indimenticabile che ha raggiunto una finale e una semifinale mondiale (dopo quella del 1998). Dall’altra parte, c’è un ciclo che idealmente comincia: il Marocco è già nella storia, è la prima africana a raggiungere una semifinale, e a questo punto il quarto posto non sarebbe lo stesso del terzo. Da domani non sarà più una “piccola”. Fonte: Gazzetta. Grafico fonte: CdS

Factory della Comunicazione