Nonostante le richieste di mercato, Zerbin e Gaetano non vogliono allontanarsi dal sogno tricolore

In casa Napoli, in attesa della firma di Bereszynski, manca solo quella per ufficializzare l’alternativa di Di Lorenzo, con Zanoli in prestito alla Sampdoria e Contini in azzurro come terzo portiere. Ci sono inevitabilmente anche le richieste per i suoi giocatori. Come ad esempio i giovani della rosa Zerbin e Gaetano. Il classe ’99, secondo il Corriere dello Sport, piace al Bologna ma non vorrebbe andare via per coltivare il sogno tricolore. Stesso discorso vale per Gaetano, la Cremonese avrebbe fatto la richiesta, ma anche per il ragazzo di Cimitile, la favola tricolore è troppo forte per andare via. In più Spalletti per entrambi i calciatori ci crede ed è un altro buon motivo per tenerli ancora in rosa.

Factory della Comunicazione

