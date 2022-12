Napoli-Villarreal, continuano gli esprimenti di formazione per Spalletti: le ultime

Altre due amichevoli per il Napoli di Luciano Spalletti e poi si tornerà a fare sul serio, si comincia stasera al Maradona dove gli azzurri ospiteranno il Villarreal degli ex Pepe Reina e Raul Albiol, mercoledì invece è atteso il Lille. Ex squadra di Victor Osimhen. Entrambe saranno delle occasioni per sperimentare e testate i calciatori che hanno giocato di meno, in attesa del rientro dei nazionali che hanno disputato il Mondiale in Qatar.

Di seguito le ultime di formazione di Napoli-Villarreal dal Corriere dello Sport:

“Senza i cinque Nazionali non sarà la stessa cosa ma Spalletti sa come industriarsi per analizzare da dentro quella squadra che pure in Turchia ha offerto risposte. Potrà sperimentare ancora con Ndombele e con Elmas, con Raspadori che gli piace ovunque – da attaccante oppure da mezzala – e comunque avrà Politano e Di Lorenzo, i treni di destra, e dall’altra parte Mario Rui e Kvaratskhelia che danno garanzie.

In mezzo, ovviamente il solito Lobotka, semmai per alternarlo con Demme, che ha voglia e anche bisogno di giocare e che, annusando l’aria, potrebbe così non avvertire più la tentazione di andare altrove per giocare. Magari vedendo l’accoglienza che il “Maradona” riserverà ad Albiol e a Reina, gli verrà soltanto il piacere di resistere. Le amichevoli poi un senso ce l’hanno sempre”.