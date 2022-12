Napoli-Bereszynski-Contini e Zanoli, la formula delle tre operazioni

Nei giorni scorsi c’erano stati contatti, da ieri invece l’intesa è stata raggiunta. Si tratta dello scambio tra Napoli e Sampdoria, tra Bereszynski e Zanoli. Per il terzino destro, ma che può giocare anche a sinistra, come riporta il Corriere dello Sport, sarà prestito con diritto di riscatto per sei mesi. Ovvero il campo nei prossimi mesi decreterà se poi sarà necessario effettuare l’acquisto. Per Zanoli invece sarà prestito secco, occasione per farsi le ossa nella squadra ligure che però in classifica non se la passa bene. Infine Contini sarà il terzo portiere, ma una casella da riempire per la questione giovani e poi prevenire visto i problemi fisici di Sirigu. L’estremo difensore sardo al momento non ci sono possibilità di cessione, anche perchè vorrebbe restare a fare da chioccia a Meret. Nei prossimi giorni ci saranno le firme e Spalletti potrà avere Bereszynski quanto prima.

Factory della Comunicazione

La Redazione