Monti: “Tutta Napoli tiferà Argentina in finale Mondiale. Sullo scambio Bereszynski-Zanoli…”

Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in “Forza Napoli sempre” e ha parlato della finale Mondiale con l’Argentina protagonista.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Nella finalissima dei Mondiali secondo me Napoli tiferà per l’Argentina. Se vincesse la squadra sudamericana qualcuno paragonerà Messi a Maradona ma, sinceramente, credo che il paragone non stia in piedi a prescindere. Poi Napoli tiferà Argentina perché, oltre ad aver avuto il più grande di tutti i tempi, ha avuto anche altri giocatori della stessa nazionalità che si sono ben disimpegnati nel corso degli anni, pre e post Maradona. In merito al ritiro in Turchia, se si è lavorato bene lo capiremo dopo le prime 3-5 partite.

Quella di domani col Villarreal è sicuramente una partita suggestiva ma, come tutte le amichevoli, lasciano sempre un po’ il tempo che trovano. Servono per ritrovare condizione, ritmo e per distrarre i calciatori dopo tanti allenamenti ma poi solo le partite ufficiali ti danno la prova provata della qualità del lavoro che hai svolto.

Sullo scambio Bereszynski-Zanoli, anche se Spalletti ha detto che non avrebbe voluto cambiar nulla, tutti ricordiamo che lo scorso anno l’infortunio di Di Lorenzo ha provocato una flessione della squadra azzurra. Credo quindi che Spalletti gradisca il rinforzo”.