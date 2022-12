Mercato Napoli – In arrivo Bereszynski, in partenza Zanoli

Il mercato del Napoli anticipa i tempi nonostante le operazioni da effettuare sembrano abbastanza poche, ma ci sono, come scrive oggi Il Mattino. “E’ in arrivo Bereszynski dalla Sampdoria, dove andrà il giovane Zanoli, operazione che verrà formalizzata la prossima settimana (la formula prevista per il terzino polacco sarà prestito con diritto di riscatto, mentre il terzino azzurro passerà in prestito secco alla Sampdoria). E si ragiona anche sul rientro anticipato del portiere Contini dal prestito al club blucerchiato”.