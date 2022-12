Marangon, ex calc.: “Mario Rui e Olivera? Valuterà Spalletti, ma entrambi sono ottimi giocatori”

Luciano Marangon, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Sarebbe stato difficile accusare un calo o cambiare rendimento in poco tempo, quindi non sono sorpreso da questo Napoli. Più che altro sono curioso di capire come si presenteranno le altre alla ripartenza. Mario Rui e Olivera? Diventa compito di Spalletti fare valutazioni attente, ma entrambi sono due ottimi giocatori. Il Napoli casca in piedi chiunque mette in campo. Bereszynski? Aggiungere calciatori simili fa sempre comodo, il Napoli evidentemente ha ritenuto opportuno lavorare su quel reparto. Anche perché c’è bisogno di tenere alta l’asticella e preservare la forma di tutti, quindi è utile aggiungere elementi nelle rotazioni. La ripresa? Inter, Milan e Juventus devono fare qualcosa per recuperare punti dal Napoli. Dovranno lavorare duro, però, per farlo. C’è grande curiosità. Spalletti? Se vince è bravo, se perde viene criticato. Purtroppo fa parte del gioco, ma lui viene da ottimi campionati. Se porta a casa lo Scudetto si consacrerà tra i più grandi della Serie A”.

