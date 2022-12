Lutto nel giornalismo, è morto Mario Sconcerti

È morto Mario Sconcerti, storico giornalista sportivo ed ex direttore del Corriere dello Sport e del Secolo XIX. Si è spento improvvisamente a 74 anni. È stato una delle firme più prestigiose sul calcio in Italia. Da qualche giorno era ricoverato in ospedale per accertamenti. Nella sua carriera ha lavorato anche con La Repubblica, La Gazzetta dello Sporte e Il Corriere della Sera, con cui collaborava attualmente. È stato inoltre opinionista per Sky Sport, per la Rai, per Mediaset e speaker radiofonico. Leggo.it

