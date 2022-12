Lozano & C., Lucio ritrova una carica mondiale

Si scrive nazionali, si legge risorsa-scudetto. I magnifici cinque: Anguissa, Kim, Lozano, Olivera e Zielinski. Rieccoli: qualcuno è già in città da un po’ e qualcuno sta per tornare dopo le vacanze post Qatar, ma entro tre giorni saranno tutti in campo pronti a ricominciare la maratona d’Italia dopo l’indimenticabile passerella Mondiale. La prima sarà dei ragazzi eliminati dopo la fase a gironi e a seguire toccherà a chi s’è spinto fino agli ottavi con la propria Nazionale. Per la precisione: Anguissa, Lozano e Olivera ricominceranno ad allenarsi domani; Kim e Zielinski martedì. Alla vigilia della seconda e ultima amichevole del 2022, ma non dell’ultimo allenamento. Definito anche il programma delle feste natalizie: il Napoli lavorerà in sede fino a venerdì e poi godrà di tre giorni di riposo, da dedicare alle famiglie. La ripresa è in agenda martedì 27 dicembre.

