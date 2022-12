Le scelte di Spalletti contro il Villarreal, con una buona cornice di pubblico al “Maradona”

Questa sera si giocherà la terza amichevole invernale per il Napoli, avversario il Villarreal degli ex Reina e Albiol allo stadio “Maradona”. I due calciatori spagnoli sono arrivati in città con moglie e figli, come avevano promesso nei giorni scorsi ed hanno postato una foto sui social in uno stadio vuoto. Stasera invece ci saranno intorno alle 30 mila unità, per riassaporare dopo un mese il grande calcio, in attesa del 4 Gennaio contro l’Inter. Secondo il Corriere dello Sport, mister Spalletti, ha fatto le sue scelte, ad eccezione del ruolo di mezz’ala. Meret in porta, poi Di Lorenzo e Mario Rui come terzini, Ostigard e Juan Jesus al centro. Elmas, Lobotka, probabile staffetta poi con Demme e infine uno tra Ndombele o il jolly Raspadori. Infine in attacco spazio a Politano, Osimhen e Kvarstskelia. Il georgiano vorrà mettere minuti nelle gambe e ritrovare la forma migliore che ad oggi non è al 100%. Stasera test probante, ma Spalletti sa che queste gare serviranno in vista poi del campionato e lì i punti conteranno davvero tanto.

