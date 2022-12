Un minuto di silenzio per ricordare Mihajlovic nelle gare del weekend

La morte di Sinisa Mihajlovic ha scosso tutto il mondo del calcio e non solo, l’ex calciatore e poi allenatore era entrato nel cuore di tutti specie da quando aveva dichiarato di essere malato di leucemia. La Figc ha deciso per un minuto di silenzio nelle gare del weekend dalla Serie B alla Serie C passando dalla Lega Pro. Il comunicato: “Si comunica che il Presidente federale ha disposto l’effettuazione di un minuto di silenzio prima di tutte le gare dei Campionati che si disputeranno nel fine settimana, in ricordo di Sinisa Mihajlovic”.

Factory della Comunicazione