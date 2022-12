L. Spalletti a Sky: “Contro il Villareal servirà la testa giusta in vista del campionato”

Ai microfoni di Sky il tecnico del Napoli Luciano Spalletti presenta la gara di questa sera contro gli spagnoli che si disputerà al “Maradona”. Ecco le parole riportate da ilnapolionline.com. “Il ritiro in Turchia? La squadra ha svolto una buona preparazione e di questo dobbiamo ringraziare il club e le persone che ci hanno ospitato, è stato una location perfetta per noi. Stasera contro il Villarreal sono convinto che giocheremo una bella partita, davanti ai nostri tifosi. Siamo proiettati già al campionato, ma queste sfide serviranno la testa giusta. Ci aspetta insomma una gara vera, perciò i comportamenti dovranno essere adeguati alla situazione. Raspa ci dà una mano sotto molti aspetti, soprattutto perché va alla ricerca della profondità, con questo venire a giocare sotto e buttarsi sopra alla linea difensiva. Sono qualità importanti e lui le ha tutte e due. È un calciatore che ti dà più soluzioni, lo puoi impiegare in due o tre ruoli, soprattutto in questo inizio di preparazione ha fatto molto bene. Ha fatto gol e benissimo questo collegamento fra gli altri reparti e l’attacco alla profondità. Kvaratskelia? Ci ha fatto comodo questo periodo, ritroviamo Kvara a disposizione, allenato, con le sue capacità e qualità. Il suo pezzo forte è quando punta l’avversario, quando imbuca la palla, quando tira in porta. Ha questa sensibilità vera, questa qualità nell’andare a trovare traiettorie e giocate che non sono tanto leggibili. Mihajlovic? Ora sarà lassù con Maradona e guarderà le partite”.

