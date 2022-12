Il Napoli premia Reina e Albiol: «Un sogno tornare qui»

«È sempre bellissimo tornare qui, Napoli è stata un’esperienza bellissima di vita e di calcio. Resterà sempre nel mio cuore e in quello della mia famiglia». Queste le parole di Pepe Reina, ex portiere del Napoli tornato questa sera al Maradona con il Villarreal per l’amichevole azzurra. Con lui un altro ex azzurro come Albiol: «Tornare qui. è un’emozione grande per me e per la famiglia. Non so come ringraziare, abbiamo ricevuto tanto amore da tutti.

Amo Napoli, per me è un sogno tornare a giocare qui, ci penso da quando sono andato via. Forza Napoli sempre» le parole del difensore.