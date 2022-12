Iezzo: “Il Napoli ha riattaccato bene la spina, ora partita dopo partita”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gennaro Iezzo, ex Napoli: “La notizia di Mihajlovic è stata terribile. Ho avuto la fortuna e il privilegio di affrontarlo spesso da avversario, è stato un campione assoluto. Nel suo lottare contro la malattia, è stato un esempio per tutti gli essere umani. Ai suoi ragazzi cercava di trasmettere dei valori unici dal punto di vista umano, il mondo del calcio perde un grande uomo. Il Napoli? Mi sta piacendo in questa ripresa, avevo paura che avrebbe accusato il dover riattaccare la spina. Nelle amichevoli abbiamo visto la stessa squadra che avevamo lasciato a novembre e questo è stato confortante. Contro l’Inter non dovrà pensare ad una gara che, se vinta, la porta alla vittoria del campionato. Il Napoli deve ragionare di settimana in settimana, anche se vince a Milano non è ancora finita. Milan, Juventus e tutte le altre faranno di tutto per rimarginare quel distacco. Il Napoli dovrà essere cattivo nel non cedere il passo, ma su questo mi fanno stare tranquilli i calciatori. Già in allenamento mi raccontano di una squadra cattiva, che si allena a 1000 all’ora e questa è la formula giusta per vincere i campionati. Meret e Sirigu? Meret è un portiere fortissimo, l’ho sempre detto. E quando alle spalle hai uno come Sirigu, ne puoi solo trarre benefici. E spero si convinca a restare a Napoli, uno come Salvatore può ancora dare tanti consigli a Meret e al rientrante Contini. Marfella ha bisogno di giocare, mentre Nikita può rappresentare un beneficio per il Napoli”

