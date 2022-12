GdS – Per Bereszynski in azzurro l’ufficialità non tarderà ad arrivare

In casa Napoli si pensa agli ultimi test amichevoli contro Villarreal e Lille, ma al tempo stesso c’è il mercato e si pensa a completare al meglio la rosa. Non è un mistero che da tempo si parla dello scambio Bereszynski-Zanoli tra il club azzurro e la Sampdoria. Da ieri l’operazione è stata conclusa, il polacco arriverà in prestito con diritto di riscatto, mentre il classe 2000 sarà prestito secco. Il tutto, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà ufficializzato la prossima settimana. Il polacco potrà essere l’alternativa a Di Lorenzo, il ragazzo di Carpi avrà continuità nel giocare. Infine arriverà anche Nikita Contini, per riempire la casella dei giovani nella lista Champions e sarà il terzo portiere, dietro a Meret e Sirigu.

