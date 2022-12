Gazz. dello Sport – Napoli-Lobotka, nei prossimi giorni arriveranno le firme

Il Napoli dovrà giocare le ultime gare del 2022, stasera contro il Villarreal ore 20,30 e il 21 contro il Lille, fischio d’inizio ore 20,00, ma il tema rinnovi non viene dimenticato. Secondo la Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni saranno in città gli agenti di Stanislav Lobotka, per mettere le firme sul contratto. Il centrocampista slovacco resterà fino al 2027 e aumento d’ingaggio da 3 milioni. Il regista della squadra di Spalletti è indispensabile, quando non ha giocato, tipo contro il Lecce per un tempo, terminò in parità, perciò il mister di Certaldo, difficilmente ne farà a meno. Anche stasera contro gli spagnoli sarà in campo e certamente il Maradona non vede l’ora di riabbracciare il Napoli e il suo regista sempre più azzurro.

Factory della Comunicazione

La Redazione