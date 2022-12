[Foto] WOMEN CHAMPIONS – A.s. Roma-St. Polten 5-0, storico passaggio ai quarti per le giallorosse

Ieri sera si temeva che la gara fosse rinviata a data da destinarsi, vista la pioggia copiosa che stava cadendo a Latina, ma per fortuna il match si è giocato lo stesso. La sfida di Women Champions è stata vinta con netto 5-0 dall’A.s. Roma contro il St. Polten. In gol per le giallorosse, Serturini, Giacinti, doppietta di Giugliano e rete di Glionna. Per la compagine capitolina è un traguardo storico, primo anno nella massima competizione e centrato il traguardo dei quarti di finale, con un turno d’anticipo. La prossima settimana la sfida in trasferta contro lo Slavia Praga, ma non servirà a molto, se non per le statistiche, perchè da ieri è scattata la festa in casa A.s. Roma.

Factory della Comunicazione

ROMA-ST. PÖLTEN 5-0 (34′ Serturini, 82′ Giacinti, 88′ Glionna, 84′, 86′ Giugliano)

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli (84′ Cinotti), Wenninger, Linari, Minami; Giugliano, Greggi (84′ Ciccotti); Serturini (69′ Glionna), Andressa (62′ Haug), Haavi; Giacinti A disp.: Ohrstrom, Landstrom, Kajzba, Ferrara, Bergersen, Kollmats, Lazaro, Kramzar All. Alessandro Spugna

ST. PÖLTEN (4-3-3): Schluter; Tabotta (84′ Zagor), Balog, Klein, Wenger (46′ Johanning); Madl, Eder, Mikolajova; Schumacher (84′ Meyer), Enzinger (46′ Brunnthaler), Zver A disp.: Palmen, Fuchs, Falkensteiner, Lemesova All. Celia Liese Brancao-Ribeiro

Arbitro: Cheryl Foster (WAL)

Assistenti: Ceri Louise Williams (WAL) – Emily Carney (ENG)

Quarto Ufficiale: Tess Olofsson (SWE)

Ammonizioni: Zver (STP)

Note: 1.500 tifosi presenti.

sɪᴀᴍᴏ ᴀɪ ǫᴜᴀʀᴛɪ ᴅɪ ᴄʜᴀᴍᴘɪᴏɴs! 💫 Abbiamo riscritto un pezzo di storia 🟡🔴 @ASRomaFemminile Orgogliosa di noi, di TUTTE noi. Perchè TUTTE hanno contribuito a questo grande traguardo.

Grazie ai tifosi accorsi a Latina a sostenerci #noiconvoi #forzaroma pic.twitter.com/UdCZeqzTmH — Elena Linari (@ElenaLinari) December 16, 2022

Fonte: twitter as Roma