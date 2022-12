Finale mondiale, niente maxischermo per i tifosi argentini

Non ci sarà il maxischermo a Castel dell’Ovo in occasione della finalissima dei Mondiali per i tifosi argentini. È quanto annunciato dal Comune di Napoli in una nota: «Non risulta alcuna richiesta per l’installazione di un maxischermo a Castel dell’Ovo in occasione della finale». Tanti tifosi dell’Argentina che vivono a Napoli e in Campania cercheranno comunque un luogo di ritrovo per vedere il match insieme ai tanti tifosi napoletani che tiferanno per l’albiceleste, a loro è stato proposto di guardare la partita al Teatro Troisi di Fuorigrotta, non distante dallo stadio dedicato a Maradona.

