Il Napoli, in attesa di tornare in campionato, pensa anche al mercato e i tempi in casa azzurra, non mancano. Ne aggiorna il tutto Fabrizio Romano su twitter. “Il Napoli sta preparando i documenti per Bartosz Bereszinsky come nuovo terzino destro della Sampdoria, poi il club si concentrerà sul nuovo contratto di Kim Min-Jae. I colloqui si svolgeranno nel 2023Il Napoli proverà a modificare l’attuale clausola rescissoria. Ma Kim non partirà a gennaio”.

