F. Pastorello (ag. Fifa): “Vi svelo com’è nata la trattativa tra il Napoli e Bereszynski”

Il Napoli è vicinissimo allo scambio con la Sampdoria, ovvero Bereszynski in azzurro e Zanoli al club ligure, entrambi in prestito per sei mesi, anche se il polacco sarà con diritto di riscatto. Attraverso le pagine di Tmw l’intervita all’agente del terzino della Samp Federico Pastorello. “La scorsa settimana sono stato in Turchia qualche giorno, in un contesto più rilassato e parlando del più e del meno è venuta fuori questa loro necessità di migliorare nelle alternative, così come era emerso il desiderio di far giocare di più Zanoli. L’idea dello scambio è nata così, poi sono tornato a casa e ci abbiamo lavorato. Bereszynski vedrebbe questa opportunità come il premio di una carriera bellissima. Dove è stato ha lasciato sempre un segno, ha disputato un Mondiale pazzesco: la gara con la Francia ha dimostrato valore, personalità e carattere e credo possa essere un innesto perfetto in uno scacchiere già perfetto come quello del Napoli per dare una ulteriore alternativa a Spalletti. Può essere un innesto intelligente per cercare di migliorare una squadra che oggi, spostando le pedine, è più facile rovinare che migliorare”.

