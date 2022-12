DIRETTA LIVE AMICHEVOLE – Napoli-Villarreal (17/12/2022)

Premere f5 per gli aggiornamenti

Il Napoli, per la terza gara di fila, giocherà con la maglia in stile natalizio. Sul twitter del club azzurro c’è la presentazione del match contro il Villarreal, con il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 20,30 il Napoli affronterà in un test amichevole il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Per gli azzurri di Spalletti sarà un altro match dove si testerà la condizione fisica e vedere nuovi schemi, in vista poi dell’ultima partita amichevole contro il Lille e poi tornare in campionato il 4 Gennaio contro l’Inter al “Giuseppe Meazza”. Mancheranno i 5 Nazionali reduci dal Mondiale: Olivera, Kim, Anguissa, Zielinski e Lozano. Out per infortunio Sirigu, Rrahmani e Politano. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco