Digos – Ordinanza della Procura di Napoli per tre ultras

Non si dovrebbe, ma spesso si unisce la parola tifo e tifosi ad atti delinquenziali. E, in merito a questo, ieri si è mossa la Digos che ha dato esecuzione a un’ordinanza della Procura di Napoli applicativa per il divieto di dimora nei confronti di tre ultras aderenti ai gruppi Rione Sanità, Mastiffs e Masseria, della Curva A dello stadio Diego Armando Maradona. I tre sono gravemente indiziati del reato di associazione per delinquere nonché, in concorso, di porto di armi e lesioni aggravate quando lo scorso 11 ottobre aggredirono un ragazzo olandese, giunto a Napoli per assistere a Napoli-Ajax. Per gli stessi fatti sono stati perquisiti e indagati altri nove ultras del gruppo della Masseria della Curva A.

Factory della Comunicazione

Il Mattino