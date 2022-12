Brambati: “Il Napoli merita di vincere lo scudetto, Spalletti ha gli ingredienti per reggere fino alla fine”

L’ex calciatore e opinionista Massimo Brambati è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro, e ha elogiato il Napoli di Spalletti.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Alla finale del Mondiale vanno le squadre più forti, Brasile e Inghilterra a parte, e speriamo che possa essere una finale spettacolare. E’ la gara in cui c’è la sfida tra due stracampioni, tra il futuro e il passato di questo sport, spero che ci possano deliziare in questa finale, epilogo di un Mondiale che non mi ha entusiasmato, anche perchè l’Italia non c’era. Il Napoli in serie A per ora merita tutto quello che ha fatto, se dovesse continuare a fare quello che ha fatto merita ampiamente di vincere lo scudetto.

In questo momento c’è divisione tra chi spera che il Napoli inciampi e chi non vede l’ora di rivedere la bella squadra che abbiamo ammirato. L’inizio per gli azzurri sarà difficile, attraverso questi due scontri diretti potremmo avere un quadro più chiaro, ma più sul Napoli che sulle inseguitrici. La squadra di Spalletti ha comunque tutti gli ingredienti e le qualità per reggere e continuare a mostrare la supremazia vista sino a metà novembre” .