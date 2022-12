AMICHEVOLE – Napoli-Villarreal 2-3, i top e i flop della squadra azzurra

Questa sera il Napoli ha affrontato il Villarreal al “Maradona”, penultimo test prima del ritorno al campionato. Azzurri che partono aggressivi e cercano il gol con Raspadori, tiro impreciso. Gli spagnoli passano con il tiro preciso di Capoue. Dopo due minuti arriva il pareggio con Osimhen che sfrutta l’errore di Yeremi Pino e segna di potenza. Poco da segnalare nel primo tempo, se non ottimi salvataggi di Mario Rui. Nella ripresa girandola di cambi e il Villarreal la chiude. Prima con Jakson che batte Meret e poi, su errore di Demme, Gerard Moreno non sbaglia a porta vuota. Nel finale rigore per il Napoli e Kvaratskelia spiazza Iker. Nonostante l’arrembaggio nel finale, non basta per evitare la sconfitta casalinga. Applausi ed anche premiati gli ex Reina e Albiol. Ecco le nostre pagelle.

Top

Ostigard 6 – Il difensore norvegese, anche stasera, era atteso da una prova davvero convincente ed è stato come sempre attento. Spalletti sicuramente con l’ex Genoa e Brighton avrà un’alternativa in più nel corso della stagione.

Mario Rui 6,5 – Il terzino sinistro portoghese è stato uno dei migliori in campo. Due ottimi salvataggi in difesa e anche nella ripresa ha cercato di salvarsi. Sta ritrovando la forma migliore.

Ndombele 6,5 – Il centrocampista francese era uno degli osservati speciali. Primo tempo davvero perfetto nelle chiusure e nello spingersi avanti. Giocatore che certamente sarà importante nelle rotazioni a centrocampo.

Lobotka 6,5 – Il regista slovacco doveva solo ritrovare la forma migliore e stasera lo si è rivisto ai tempi d’oro. Quando ha la palla lui, ti aspetti sempre qualcosa di buono. Anche nella ripresa tiene alta la guardia e poi viene sostituito. Bentornato Lobo.

Zerbin 6 – Il classe ’99 è entrato con il piglio giusto. Bene in fase difensiva ed ha il merito di essersi procurato il rigore in un duello uno contro uno. Giovane ma che non pecca di sfrontatezza.

Osimhen 6,5 – Il bomber nigeriano segna da grande opportunista, oltre che di potenza. Pressa e sembra davvero scatenato. Importante che abbia sempre questa grinta, anche in amichevole, in vista del campionato.

Kvaratskelia 6,5 – I primi 20 minuti non sembrano incoraggianti, poi il georgiano ha iniziato a dribblare e metterci tanta determinazione. Cresce nella ripresa e segna il rigore con freddezza. Sfiora la doppietta nel finale. Insomma piano piano sembra tornare quello che conoscevamo.

Flop

Di Lorenzo 5,5 – Il capitano del Napoli, dopo un primo tempo senza sbavature, nella ripresa è apparso distratto. Sbaglia in disimpegno e non chiude bene in difesa. Meno bene rispetto al suo standard solito.

Demme 4,5 – Il suo ingresso, al posto di Lobotka, doveva dare un segnale diverso. Errore grave quello che porta alla terza rete del Villarreal. Solo un lancio da centrocampo, poi poco altro da segnalare. Non ha sfruttato la chance data da Spalletti.

Raspadori 5,5 – Dopo 9 secondi poteva segnare. Ha cercato la posizione, ma rispetto alle altre gare meno brillante. E’ comunque elemento per il quale Spalletti punta ed anche molto.

A cura di Alessandro Sacco