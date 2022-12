WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Zurigo 5-0, sotto la neve è Girelli show

Ieri sera all’Allianz Stadium, sotto la neve, si è giocata per la quarta giornata della Women Champions, la sfida tra la Juventus e lo Zurigo. Le bianconere partono forte e sbloccano con il colpo di tacco volante di Cristiana Girelli. Sempre di tacco arriva il raddoppio della squadra di Montemurro, stavolta ci ha pensato l’olandese Beerensteyn. Le svizzere si divorano il gol della bandiera con Pinther e dopo pochi secondo calcio di rigore per la Juventus Women, cucchiaio della numero 10 Girelli. Ad inizio ripresa arriva il tris del capitano delle bianconere, su azione da destra sull’asse Bonansea-Beerensteyn. Infine, sempre dal dischetto, arriva la quarta rete personale di Girelli. Ora per le bianconere bisognerà vincere sul campo del Lyon che ieri sera ha sconfitto a Londra l’Arsenal, complicando sempre più il passaggio ai quarti di finale. Oggi invece toccherà all’A.s. Roma che le basterà pareggiare a Latina contro il St. Polten per staccare il pass dei quarti di finale.

Factory della Comunicazione

Giovedì 15 dicembre

Juventus-Zurigo 5-0

2′. 45′ rig, 57′, 59′ rig Girelli, 25′ Beerensteyn

Arsenal-Lione 0-1

45’+2′ aut. Leonhardsen-Maanum

Classifica Gruppo C: Arsenal 10, Lione 10, Juventus 8, Zurigo 0

————————————————————————————————————————————————

Venerdì 15 dicembre

Ore 18:45

Roma-St. Polten

Ore 21:00

Wolfsburg-Slavia Praga

Classifica Gruppo B: Wolfsburg 10, Roma 7, St. Polten 4, Slavia Praga 1

————————————————————————————————————————————————

IL TABELLINO

Juventus Women-Zurigo: 5-0

Marcatrici: (Girelli 2′, Boattin 25′, Girelli rig. 45′, Girelli 57′, Girelli rig. 59′)

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini (Lundrof 53′), Sembrant, Salvai, Boattin; Caruso (Zamanian 69′), Pedersen (Rosucci 78′), Cernoia; Bonansea (Bonfantini 69′), Girelli (Cantore 78′), Beerensteyn. A disp. Aprile, Forcinella, Gama, , Grosso, Bertucci, Schatzer, Duljan. All. Montemurro

ZURIGO (4-4-2): Friedli, Riesen, Stierli, Vetterlein, Pando; Piubel, Bernauer (Megroz 32′), Rey (Wos 60′), Pinther (Enz 77′), Pilgrim (Egli 60′), Humm. A disp. Romero, Bollman, Markou, , Hobinger, Schefer. All. Grings

Ammonizioni: Pando (Z), Vetterlein (Z)

Espulsioni: Pando (Z)

Arbitro: Riem Hussein GER

La Redazione