WOMEN CHAMPIONS – A.s. Roma-St. Polten, match sospeso a causa della fitta pioggia

Questa sera la sfida tra l’A.s. Roma e il St. Polten, valevole per la Women Champions, quinta giornata della fase a gironi, doveva essere decisiva per le giallorosse. La gara, però dopo sette minuti, è stata definitivamente sospesa, come riporta il twitter della società capitolina, a causa della fitta pioggia. Nelle prossime ore si deciderà la data e l’orario per la ripresa della gara.

Factory della Comunicazione

La Redazione